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Общество

Допсредства выделят из бюджета на лекарства для нижегородских льготников

26 ноября 2024 17:29  [97] Общество

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по бюджету и налогам. Депутаты обсудили проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Важно, что налоговые доходы Нижегородской области продолжают расти. Регион получит дополнительные доходы за счет роста поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 1,8 млрд рублей. Полученные средства будут направлены на решение приоритетных для области задач. Значительная сумма будет выделена на лекарственное обеспечение региональных льготников", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Проектом закона предлагается направить дополнительно почти 650 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников. Средства пойдут, в том числе, на продолжение обеспечения подопечных Фонда "Круг добра" после достижения 19-летнего возраста, больных фенилкетонурией и туберкулезом.

Кроме того, планируется заложить более 250 млн рублей на строительство школы на 1500 мест по ул. 1 Мая в Арзамасе.

"Финансовый год идет к завершению, поэтому мы отражаем в областном бюджете фактические поступления налоговых доходов и распределяем средства в расходной части. С учетом предлагаемых изменений комитет рекомендует принять проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 28 ноября", - сообщил председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что около 650 млн рублей заложат в бюджет Нижегородской области на лекарства льготникам.

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Теги:
Законодательное собрание лекарства Льготы
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