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Общество

Новое граффити "Наши герои" появилось на улице Советской в Нижнем Новгороде

27 ноября 2024 15:29  [41] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на стене, которая соединяет улицу Советскую и площадь Революции, появилось новое граффити нижегородских художников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на рисунке изображены участники СВО, советский воин времен Великой Отечественной войны, медики, пожарные и волонтёры. Вместе с участниками СВО и нижегородскими волонтёрами новый мурал приехал посмотреть мэр Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что авторам удалось отразить всю глубину характеров.

"Это не просто красивые картинки, это символ нашей гордости за ребят, нашего единения и любви к Родине. Я считаю, что это ещё и инструмент современного патриотического воспитания – как детей, так и взрослых", - сказал глава города.

Участник СВО и программы "Время героев" Владимир Анисимов также положительно высказался о новом проекте нижегородских художников.

"Это очень символично. Это новая культура, понятная молодежи. Таким путём им объясняется, что нужно всегда помнить о наших ребятах, которые находятся на СВО. Что нужно помогать, верить, писать им письма, которые им приносят положительные эмоции", - сказал Владимир Анисимов.

Ранее сообщалось, что новый арт-объект участникам СВО открыли в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Городское хозяйство граффити СВО
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