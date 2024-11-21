В Нижегородской области состоится традиционная декада приемов граждан, приуроченная ко дню создания партии "Единая Россия" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

С 1 по 10 декабря в общественных приемных состоится традиционная декада приемов граждан, приуроченная к 23-летию со дня создания партии "Единая Россия".

Со своими вопросами нижегородцы могут обратиться в Штаб общественной поддержки, региональную и местные общественные приемные "Единой России", депутатские центры, приемные депутатов партийной фракции Законодательного собрания Нижегородской области, депутатских объединений партии представительных органов муниципальных образований области. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.

Все дни декады будут тематическими. К примеру, 3 декабря будет проведен день приемов граждан по вопросам ЖКХ, 4 декабря – по вопросам социальной поддержки, 5 декабря - по вопросам образования, 6 декабря - по защите прав трудящихся, 9 декабря – по вопросам организации системы здравоохранения, 10 декабря – по вопросам материнства и детства.

Прием граждан и их обращений будет проводиться по следующим контактам: тел: 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00; адрес Штаба общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а; e-mail: nrop52@yandex.ru; онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ.