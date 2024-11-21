Нижегородские власти намерены найти внешнего инвестора для развития "Хохломской росписи" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин провел встречу с новым гендиректором АО "Хохломская роспись" Владиславом Валовым. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

По словам губернатора, был проведен анализ работы фабрики, определены шаги для корректировки всех процессов.

"Сейчас нам предстоит выработать конкретную стратегию по продвижению выпускаемой продукции на новые рынки, а затем разработать эффективную программу капитальных вложений и развития производства. Итогом станет привлечение внешнего инвестора, который будет готов вкладывать ресурсы в фабрику. Предприятию необходимо улучшить финансовые результаты и повысить инвестиционную привлекательность", - сказал Глеб Никитин.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев напомнил, что фабрика "Хохломская роспись" была основана в 1916 году, тогда же в Семенове открылась Школа художественной обработки дерева. Предприятие было приватизировано в 1992 году.

"Предыдущие акционеры и руководители, безусловно, смогли сохранить промысел и производство, однако инвестиций в обновление производственных мощностей не осуществлялось порядка 30 лет, много квалифицированных сотрудников покинули предприятие", - сообщил министр.

Он также добавил, что у Владислава Валова есть опыт работы в промышленной сфере, он обладает компетенциями антикризисного управляющего. Ключевыми задачами нового руководителя станет выведение предприятие на безубыточную работу и внедрение инструментов эффективного управления.

Генеральный директор АО "Хохломская роспись" Владислав Валов подчеркнул, что к работе на фабрике уже привлечена команда сильных специалистов, определены основные проблемные точки предприятия.

Напомним, в декабре 2023 года фабрика "Хохломская роспись" перешла в собственность Нижегородской области.