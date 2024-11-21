Движение по парковке у ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина закрыли до марта

В Нижнем Новгороде приостановлено движение по парковке у торгового центра "Муравей" на проспекте Ленина, 33. Это связано с обустройством ледового катка. Об этом предупредили в дептрансе.
Согласно информации, ограничения будут действовать с 28 ноября 2024 года до 15 марта 2025 года включительно.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, каток установят до 21 декабря, работать он будет с 22 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Там будут проходить массовые катания.
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