Движение по парковке у ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина закрыли до марта Общество

В Нижнем Новгороде приостановлено движение по парковке у торгового центра "Муравей" на проспекте Ленина, 33. Это связано с обустройством ледового катка. Об этом предупредили в дептрансе.



Согласно информации, ограничения будут действовать с 28 ноября 2024 года до 15 марта 2025 года включительно.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, каток установят до 21 декабря, работать он будет с 22 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Там будут проходить массовые катания.