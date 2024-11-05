Каток оборудуют у ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде за 24 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 24,3 млн рублей будет выделено на обустройство ледового катка у торгового центра "Муравей" в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальный центр спортивных объектов и ГТО. Центр провел закупку у единственного поставщика. Название компании не раскрывается.

Каток должен быть установлен 21 декабря, а демонтирован – 9 марта. Ледовый каток будет работать с 22 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Для функционирования катка будет привлечен административный персонал, дежурный фельдшер скорой помощи, охранники и уборщики.

Напомним, около 62 млн рублей выделят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству.