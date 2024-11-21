Пилотный проект КРТ реализуют в Дзержинске в районе проспекта Дзержинского Общество

Минград Нижегородской области подвёл итоги общественного голосования в Дзержинске по вопросу включения в проект комплексного развития территорий (КРТ) домов в районе проспекта Дзержинского и улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, ул. Матросова и ул. Студенческой.

В зону КРТ подпадают 54 ветхих дома. Голосование проводилось на общих собраниях собственников с 7 по 31 октября. Как отметили в Минстрое, такая процедура является обязательным этапом принятия решения о комплексном развитии территории.

Согласно поступившим в министерство протоколам собраний, все дома вошли в границы КРТ, благодаря чему жители в перспективе улучшат свои жилищные условия.

Зампред правительства региона Иван Каргин отметил, что для Дзержинска это будет первая площадка, где реализуется проект КРТ, и она станет крупнейшей в регионе на данный момент.

"С помощью механизма КРТ мы решаем вопрос улучшения жилищных условий большого числа дзержинцев. Ввод нового комфортного жилья также станет стимулом для привлечения молодых специалистов, необходимых для активно развивающихся предприятий города", - подчеркнул Каргин.

Границы КРТ по данной площадке определены с учётом мнения жителей после градостроительной проработки. Они охватили территорию площадью 15,22 га, где в течение 15 лет будет построено более 180 тысяч кв. метров жилья. Также в рамках проекта запланировано строительство детского сада на 280 мест и транспортной инфраструктуры.

Торги для определения инвестора данного проекта состоятся в первом квартале 2025 года.

Как сообщалось ранее, общая потребность в жилье в Дзержинске до 2030 года составляет 10 тысяч квартир.