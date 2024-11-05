Общая потребность в жилье в Дзержинске до 2030 года составляет 10 тысяч квартир Общество

Фото: администрация Дзержинска

В Заксобрании Нижегородской области прошло заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, в ходе которого депутаты обсудили развитие жилищного строительства в Дзержинске.

Глава Дзержинска Михаил Клинков сообщил парламентариям, что за 10 месяцев 2024 года на территории города химиков построено и введено в эксплуатацию 47,26 тысячи кв. метров жилья, в том числе 13,8 тысячи кв. метров многоквартирных домов и 33,46 тысячи кв. метров индивидуальных домов. При этом общая потребность в жилье до 2030 года составляет 514,6 тысячи кв. метров или 10,5 тысяч квартир.

За прошедшую пятилетку в рамках региональной программы было расселено 4,8 тысячи кв. метров аварийного жилья. В планах на 2024-2028 годы - расселить 12,3 тысячи кв. метров, а в 2029-2030 годы – ещё 4 тысячи кв. метров.

Также вне программы в 2024 году запланировано расселение одного многоквартирного дома. Таким образом, к 2030 году планируется расселить 17,2 тысячи кв. метров аварийного жилья.

По словам Михаила Клинкова, в Дзержинске реализуется программа комплексного развития территорий, потенциал которой оценивается в 1,5 млн кв. метров. В рамках обновления кварталов в новое жилищное строительство будут вовлечены земельные участки, освобождённые от ветхого и аварийного фонда. Среди них площадка бывшего дома №103 по проспекту Ленина и дома №27 по улице Студенческой.

"Важно, чтобы при возведении новых домов не была нарушена соразмерность с другими зданиями, чтобы они органично сочетались с ними по стилю и не нагружали социальную инфраструктуру города", - отметил мэр Дзержинска.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин добавил, что сейчас Дзержинск динамично развивается, и важно не допустить замедления его экономического роста. По его оценке, сдержанные темпы жилищного строительства влекут за собой серьёзную угрозу – ограничение кадрового потенциала.

"Для развития, привлечения кадров в промышленность нужны более высокие темпы жилищного строительства. Важно находить новые земельные участки. Поэтому администрация города вместе с профильным комитетом регионального парламента работают в этом направлении. Полмиллиона квадратных метров жилья до 2030 года – серьёзные планы, и нужно обеспечить их реализацию", - подчеркнул спикер ЗСНО.