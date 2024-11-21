Законопроект о повышении размера страхового возмещения по вкладам внесут в Госдуму Экономика

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым 28 ноября внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об индексации максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам.

Как сообщает РИА "Новости", документом предлагается внести изменения в статью 11 ФЗ "О страховании вкладов в банках РФ", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках будет увеличен с 1,4 млн до 3 млн рублей.

Ярослав Нилов отметил, что действующий сейчас предел застрахованной суммы на уровне 1,4 млн рублей был установлен 10 лет назад, и для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициативу поддержал и Банк России, по мнению которого, это поможет сдержать инфляцию.

Как ранее сообщал телеканал "360", Центробанк предложил повысить до 2 млн рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трёх лет. ЦБ также выдвинул идею об увеличении суммы страховки по безотзывным сберегательным сертификатам.