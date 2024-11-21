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Общество

Нижегородские дорожники обеспечат безопасную эксплуатацию дорог в регионе зимой

28 ноября 2024 16:04  [4] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области ("ГУАД") готово к обеспечению безопасного дорожного движения на региональных трассах в зимний сезон 2024-2025 годов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для стабильной работы транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения заготовлено свыше 338 тыс. тонн песко-соляной смеси. Уборку дорожного покрытия проводят более 1,6 тыс. единиц техники, в том числе, 524 комбинированные дорожные машины.

Нижегородское ГУАД обслуживает почти 13 тысяч км автомобильных дорог общего пользования. Основную долю сети составляют дороги регионального значения - 45%. Диспетчерская служба ГУАД ведет мониторинг дорожного движения в круглосуточном режиме. Чтобы мгновенно реагировать на непогоду зимой, у диспетчеров есть доступ к метеоданным по основным участкам дорог в реальном времени и по прогнозу на ближайшие 60 часов.

По данным ГУАД, с начала года количество ДТП по сравнению с прошлым годом на дорогах региона значительно снизилось.

Ранее сообщалось, что "Автобан" подготовит проект Восточного обхода Нижнего Новгорода.

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Теги:
Безопасность Дороги
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