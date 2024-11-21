"Автобан" подготовит проект Восточного обхода Нижнего Новгорода Общество

АО "Дорожно-строительная компания "Автобан" займется проектированием Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Компания предложила подготовить проект строительства трассы за 330 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости 478,7 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Новая дорога четырехполосная дорога протяженностью 14,9 км будет пролегать от улицы Лысогорской до трассы Нижний Новгород-Кстово.

Проектирование Восточного обхода Нижнего Новгорода должно завершиться до 30 декабря 2025 года.

Напомним, около 16 млрд рублей выделят на строительство первой очереди Восточного обхода Нижнего Новгорода.