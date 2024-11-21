Строительная готовность Городецкого гидроузла в Нижегородской области составляет 25% Общество

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Строительная готовность Городецкого гидроузла в Нижегородской области составляет около 25%. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Тарасенко.

Глава региона Глеб Никитин и Андрей Тарасенко обсудили итоги навигации и дальнейшую работу по развитию внутренних водных путей.

В частности, строительная готовность Городецкого гидроузла составляет 25%. После его реконструкции пропускную способность увеличится до 23,5 млн тонн. Обновленный гидроузел планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

"Реконструкция Городецкого гидроузла ликвидирует "узкие места" на Волге, что особенно актуально для решения задач по увеличению объемов грузовых речных перевозок. Кроме того, улучшится доступность городов средней Волги для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, и наоборот: жители Нижней Волги и Камы смогут с комфортом добраться до "столиц" речным транспортом", - отметил Тарасенко.

Через Городецкий гидроузел перевезли с начала навигации 625 615 тонн грузов. Судоходство на этом участке обеспечивается без остановки во время реконструкции шлюзов №15 и №16.

В Росморречфлоте отметили, что всего с начала навигации 2024 года через шлюзы Городецкого гидроузла прошло более 13 тысяч судов. Общий объём пассажирских перевозок превысил 179 тысяч человек.

Напомним, что ранее реконструкцию Городецкого гидроузла планировалось завершить в 2025 году.