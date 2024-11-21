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Политика

Почётный знак "За безупречную службу в Нижегородской области" учредили в регионе

29 ноября 2024 08:57  [118] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты Заксобрания на заседании 28 ноября одобрили постановление "О награждении Почётным знаком "За безупречную службу в Нижегородской области". Награда присваивается впервые, её вручили десяти признанным профессионалам.

Согласно информации, первыми получателями Почётного знака за особые заслуги в области государственного управления, высокий профессионализм и достижение высоких результатов в профессиональной служебной деятельности станут:

- завсектором бюджетной отчётности Минфина Нижегородской области Светлана Боброва;

- начальник отдела экспертизы и формирования организационно-штатных структур министерства кадровой политики Татьяна Буровая;

- руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова;

- директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко;

- начальник контрольно-аналитического отдела управления документационного обеспечения региона Наталия Добролюбова;

- Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области (по октябрь 2015 года) Василий Ольнев;

- руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов;

- начальник отдела социального и жилищного законодательства аппарата ЗСНО Екатерина Савинова;

- консультант протокольного сектора управления делами аппарата ЗСНО (по декабрь 2014 года) Любовь Сатаева;

- ведущий консультант отдела системной безопасности Минфина региона Юрий Солодимов.

"Сегодня мы отмечаем тех, кто на протяжении многих лет служит нашему региону с высоким профессионализмом и ответственностью. Уверен, что эта награда станет стимулом для новых достижений и вдохновит будущие поколения госслужащих на безупречную работу во благо Нижегородской области", - прокомментировал данное решение председатель Заксобрания Евгений Люлин.

СПРАВКА:

Почётным знаком "За безупречную службу в Нижегородской области" награждаются лица, замещающие должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, за значительный вклад в развитие законодательства Нижегородской области, особые заслуги в области государственного и муниципального управления, за разработку и внедрение новых методов управления, безупречную государственную гражданскую и муниципальную службу продолжительностью не менее 15 лет.

В исключительных случаях Почётный знак "За безупречную службу в Нижегородской области" может быть присвоен независимо от стажа государственной гражданской и муниципальной службы.

Решение о награждении принимается Заксобранием области по согласованию с губернатором.

Ежегодно Почётным знаком награждается не более 30 человек.

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Теги:
Законодательное собрание Награды
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