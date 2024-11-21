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Экономика

Президент РФ подписал закон о налогообложении криптовалют

29 ноября 2024 15:41  [89] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о налогообложении криптовалют, сообщает телеканал "360".

Закон обязывает оператора майнинговой инфраструктуры сообщать сведения о производстве в налоговую. За несвоевременную подачу информации предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.

Кроме того, законом устанавливаются правила налогообложения доходов и расходов от производства, купли и продажи цифровой валюты.

Как ранее пояснили в правительствеРФ, такой подход направлен на соблюдение баланса интересов бизнеса и государства.

Напомним, Госдума легализовала майнинг криптовалют. В законе прописаны порядок и условия ведения деятельности по добыче криптовалют. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые внесены в реестр Минцифры РФ.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в майнинг в России может превысить 60 млрд рублей за три года.

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Теги:
Законодательство криптовалюта Налоги
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