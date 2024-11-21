Два новых мини-погрузчика пополнили техпарк АПЗ

Два новых электрических фронтальных мини-погрузчика МЭП-1000 (HARD E) пополнили техпарк отдела главного механика АО "АПЗ".
Машина представляет собой многоцелевую электроплатформу. В зависимости от типа навесного оборудования может выполнять функции вилочного погрузчика, мини-бульдозера, экскаватора, снегоуборщика, бурильной установки.
Поступившие на предприятие погрузчики оснащены ковшами общего назначения и паллетными вилами.
"Эти приспособления самые необходимые для выполнения рабочих задач на заводе, – говорит начальник участка внутризаводского транспорта ОГМ Николай Бусаров. – В октябре в Москве я прошел обучение по правилам технического обслуживания и эксплуатации данных погрузчиков. После постановки на учет в Гостехнадзоре и получения государственных регистрационных знаков новая техника встанет в строй".
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