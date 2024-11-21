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Общество

Соломон Апоян: "В Нижегородской области снизилась заболеваемость ВИЧ"

29 ноября 2024 18:03  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке НОИЦ 29 ноября состоялся ежегодный круглый стол, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИД. В мероприятии приняли участие специалисты Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, министерства образования и науки региона, управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и ГУ ФСИН России по Нижегородской области.

Всемирный день борьбы со СПИД отмечается 1 декабря. Участники круглого стола обсудили успехи региона в работе по профилактике, ранней диагностике и лечению пациентов с ВИЧ.

"Нижегородская область демонстрирует положительную динамику в борьбе с ВИЧ-инфекцией. За 10 месяцев текущего года в регионе впервые выявлено около 1,1 тысячи случаев заболевания, это на 14% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В целом в Нижегородской области снизилась заболеваемость ВИЧ с 40,8 до 35,8 случая на 100 тысяч населения", – отметил главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Соломон Апоян.

Участникам круглого стола рассказали, что сегодня большинство новых случаев инфицирования ВИЧ приходится на мужчин в возрасте от 31 года до 50 лет. Эксперты напомнили, что существует три способа передачи ВИЧ: через незащищенный половой контакт, через инфицированную кровь, а также от матери к ребенку.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области напомнили, что пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно совершенно бесплатно в любом государственном медицинском учреждении региона. Сделать это можно в том числе анонимно.

"В Нижегородской области более 90 процентов людей с ВИЧ находятся под наблюдением врачей. 94 процента пациентов, состоящих на учете, получают необходимое лечение", – отметила заместитель Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Стелла Минаева.

По ее словам, работа по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции – это совместные усилия врачей, представителей общественных организаций и широкой общественности.

"Одна из наших важнейших задач – добиться полного искоренения стигматизации ВИЧ-инфекции", – резюмировала Стелла Минаева.

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Теги:
Медицина и здоровье Соломон Апоян СПИД
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