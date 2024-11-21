Более 20 тысяч нижегородцев являются носителями ВИЧ-инфекции, 60% из них - мужчины. Об этом стало известно 29 ноября по итогам круглого стола в "НОИЦ", посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом.
По данным специалистов, ВИЧ-инфекцией наиболее часто заражаются люди в возрасте 30-50 лет, работающие семьянины. Всего в регионе насчитывается 235 детей с диагнозом ВИЧ.
Основным источником заражения остается незащищенный секс — так заразились 83% человек с начала 2024 года, еще 15% заболевших заразились внутривенно.
Более 94% инфицированных проходят диспансерное наблюдение в СПИД-центре и в поликлиниках.
Также было отмечено, что в 2024 году в регионе не родилось ни одного ребенка с ВИЧ.
Ранее сообщалось, что межрегиональный конгресс врачей-геронтологов проходит в Нижнем Новгороде.
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