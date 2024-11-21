Глеб Никитин представил Ольге Баталиной опыт Нижегородской области в сфере демографической политики и социальной опеки Общество

Фото: Сергей Досталев

В Нижегородском кремле прошла рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной. Также во встрече приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых и директор АНО "Институт демографического развития" Евгений Журавлев.

В ходе встречи губернатор отметил, что в регионе реализуются различные социальные проекты – создана Служба защиты прав людей с ментальными расстройствами, внедряется Единая модель помощи детям. Отдельное внимание уделяется демографической политике.

"Мы понимаем: чтобы решить накопившиеся проблемы, нужно изменить мышление, сам подход к родительству. Именно на это и направлены наши усилия. В частности, создали в регионе Институт демографического развития, который активно взаимодействует с профильными органами власти, местного самоуправления и общественными организациями", - рассказал Глеб Никитин.

Также глава региона предложил расширить практику помощи семьям с детьми в рамках механизма социального контракта.

Встреча прошла перед началом в Нижегородском кремле пленарной сессии семинара-совещания для руководителей стационарных организаций социального обслуживания для граждан с психическими расстройствами "ПНИ – Пространство Новых Идей".

"Нижегородскую команду отличает системный подход, вы не боитесь браться за самые сложные темы в социальной политике и находить для них успешное решение. Очень важно, что эти решения основаны на богатом опыте подготовки управленческих команд, и их в дальнейшем можно тиражировать. Действительно, ключевым вызовом в ближайшее время для нас является демографический. И задача, поставленная Президентом, - переломить демографические тренды, выйти на устойчивый рост рождаемости - конечно, будет решаться только совместно с объектами РФ", - сказала Ольга Баталина.