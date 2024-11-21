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Общество

Нижегородская область завоевала 18 наград XIII Международной премии Russian Event Awards

30 ноября 2024 09:26  [116] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область завоевала 18 наград XIII Международной премии Russian Event Awards. Это один из самых успешных результатов участия в премии, который позволил региону получить почетное звание "Регион событийного туризма".

Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, финал премии проходил в Нижнем Новгороде в период с 27 по 29 ноября. Награждение победителей по традиции состоялось на площадке Нижегородской Ярмарки.

"Нижегородская область славится не только своими историческими местами, природной красотой и гостеприимством, но и творческим подходом к организации мероприятий. Это направление индустрии туризма крайне значимо для привлечения внимания к региону, увеличения туристско-экскурсионного потока. Для нас большая честь принимать на нижегородской земле такие престижные премии, как Russian Event Awards. Благодарим организаторов за неизменное внимание к региону и гордимся своими достижениями!", – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В этом году на участие в премии было направлено 579 заявок. В финале было представлено 320 проектов из 56 регионов страны, а также из Республики Беларусь и Республики Южная Осетия.

Сразу четыре награды завоевали проекты из Чкаловского округа.

Х фестиваль скоростей "Русские крылья" получил гран-при в номинации "Событие в области патриотического туризма", XV Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" – гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта", а музейный квартал "Русские крылья" – гран-при в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия". В свою очередь, сам г. Чкаловск был признан экспертным советом премии "Городом событийного туризма".

Гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел" получил XX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" из Семёнова.

В число обладателей гран-при премии также вошел фестиваль "Музыка балконов", он был представлен в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате". Кроме того, Международный форум "Города-побратимы и партнеры" стал обладателем гран-при в номинации "Событие Союзного государства".

В специальной номинации экспертного совета премии "Национальное туристическое событие" гран-при получили сразу три нижегородских проекта: Форум креативных территорий, Ресторанный фестиваль "Гастрономическая Рождественская" и Мультижанровый фестиваль "Столица закатов".

Исторический фестиваль "Смута. Герои эпохи" завоевал первое место в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности".

В номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек" на втором месте оказалась Международная выставка искусств "Арт мир", проходившая в Нижнем Новгороде.

Второго места в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта" удостоился культурный забег "РУТС Нижний Новгород". Проект "Рождество в Арзамасе" также завоевал второе место в номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал".

На второй строчке также оказался фестиваль лоскутного шитья и декоративно-прикладного искусства "Лоскутная мозаика" из р.п. Сосновское – он был представлен в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел". Еще одно второе место – в номинации "Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении" – завоевал экологический семейный фестиваль "АртЛуга – Рассвет" из Кстовского округа.

Наконец, награду также получил фестиваль "Окская уха", который проходит в Павлове. Проект занял третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма".

Напомним, работа по развитию событийного туризма соответствует целям и задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время он включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".

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Теги:
Награды Туризм
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