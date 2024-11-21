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Общество

Ольга Баталина: "Нам следует работать над тем, чтобы у подопечных интернатов было больше свобод"

30 ноября 2024 10:06  [89] Общество

Фото: Сергей Досталев

С 27 по 29 ноября Нижегородская область стала местом проведения межрегионального методического семинара-совещания "ПНИ – пространство новых идей". Пленарная сессия мероприятия состоялась на площадке Нижегородского кремля. Ее открыла первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

К дискуссии на тему "Решаем старые проблемы" подключилось около 200 специалистов социальной сферы из 14 регионов страны, а также ведущие федеральные эксперты. Модератором мероприятия выступил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

"Сегодня в работу интернатных учреждений страны постепенно приходят изменения. Это очень непростой, но необходимый труд, который позволяет делать жизнь тысяч людей лучше. Нам следует работать над тем, чтобы у подопечных интернатов было больше свобод и возможностей делать самостоятельный выбор", – подчеркнула Ольга Баталина.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ отметила, что при принятии решений специалистам следует руководствоваться, в первую очередь, интересами самих проживающих.

"Давайте дадим нашим подопечным возможность не только ранних, но и поздних подъемов, предложим вариативное меню на завтрак, обед и ужин, позволим самостоятельно определять, какие они хотят иметь прически. Такие мелочи добавят в жизнь проживающих больше комфорта, радости", – сказала Ольга Баталина.

По мнению Игоря Седых, интернат может стать настоящим домом для каждого подопечного.

"Стационарные учреждения не должны быть обезличенными пространствами. Здесь можно и нужно создавать уют, позволяя проживающим самим обустраивать свои комнаты. Хороший пример такой работы – Городецкий психоневрологический интернат. Вчера в учреждении побывали все участники семинара-совещания. Каждый гость отметил атмосферу домашнего тепла, которую удалось создать работникам интерната совместно с подопечными", – отметил министр социальной политики Нижегородской области.

Специалисты социальной сферы затронули и другие важные вопросы деятельности российских интернатов. В их числе – организация занятости и досуга подопечных, эффективное использование технических средств реабилитации, внедрение альтернативных форм социального обслуживания и многое другое.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин представил Ольге Баталиной опыт Нижегородской области в сфере демографической политики и социальной опеки.

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Теги:
Игорь Седых Социальная сфера
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