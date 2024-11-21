Житель Выксы лишился более 300 тысяч рублей после общения с мошенниками

В Выксе Нижегородской области 47-летний мужчина лишился 325 тысяч рублей после общения с мошенниками, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Согласно информации, потерпевшему позвонили дважды. Сначала аферист представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что необходимо продлить договор на оказание услуг. В результате мужчина продиктовал мошеннику код из смс.
Затем с потерпевшим связался другой злоумышленник, который сообщил что аккаунт мужчина на "Госуслугах" якобы взломали и собираются взять на него кредит.
Мошенники убедили потерпевшего снять все сбережения (325 тыс. рублей) и затем перевести их на продиктованный "безопасный счет". Мужчина выполнил все указания злоумышленников и лишился крупной суммы. Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
Ранее сообщалось, что житель Выксы лишился 800 тыс. рублей после разговора с мошенниками.
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