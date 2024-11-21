Житель Выксы стал очередной жертвой дистанционного мошенничества

Ещё одной жертвой дистанционных мошенников стал житель Выксы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 58-летнему мужчине, позвонил якобы сотрудник "Госуслуг" и сообщил о некорректном исчислении пенсионного стажа.
Неизвестный предложил заявителю записаться на консультацию в Пенсионный фонд и попросил сообщить код, который был направлен мужчине в смс-сообщении. После того, как злоумышленник завладел доступом к личному кабинету портала "Госуслуг", он сообщил, что мошенники взяли на имя нижегородца кредиты. Псевдосотрудник "Госуслуг" предложил перекрыть займы, для чего необходимо оформить зеркальный кредит и создать виртуальную карту в приложении онлайн-банка.Житель Выксы послушно выполнил все инструкции аферистов и перевел мошенникам более 800 тысяч рублей, взятых в кредит.
Ранее сообщалось, что около 68 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+