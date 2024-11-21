Житель Выксы стал очередной жертвой дистанционного мошенничества Происшествия

Ещё одной жертвой дистанционных мошенников стал житель Выксы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 58-летнему мужчине, позвонил якобы сотрудник "Госуслуг" и сообщил о некорректном исчислении пенсионного стажа.

Неизвестный предложил заявителю записаться на консультацию в Пенсионный фонд и попросил сообщить код, который был направлен мужчине в смс-сообщении. После того, как злоумышленник завладел доступом к личному кабинету портала "Госуслуг", он сообщил, что мошенники взяли на имя нижегородца кредиты. Псевдосотрудник "Госуслуг" предложил перекрыть займы, для чего необходимо оформить зеркальный кредит и создать виртуальную карту в приложении онлайн-банка.

Житель Выксы послушно выполнил все инструкции аферистов и перевел мошенникам более 800 тысяч рублей, взятых в кредит.

Ранее сообщалось, что около 68 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю.