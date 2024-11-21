Инфляция в Нижегородской области снижается третий месяц подряд Экономика

Инфляция в Нижегородской области снижается третий месяц подряд, сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

По итогам октября 2024 года данный показатель в регионе составил 7,6%. Это ниже общероссийского и окружного уровней.

Как и в целом по Приволжскому федеральному округу, снижению инфляции в области способствовало расширение предложения ряда товаров и услуг. Кроме того, отдельные товары, например, помидоры и бананы, год назад подорожали больше, чем в октябре этого года. Поэтому годовой прирост цен на них тоже уменьшился.

Годовая инфляция в октябре замедлилась в 8 из 14 регионов ПФО, больше всего — в Оренбургской области — на 0,9 п.п., до 7,6%. Самая низкая инфляция по-прежнему была в Мордовии — 7,4%. Ниже общероссийской инфляция была в 10 регионах округа.

Годовая инфляция в России в октябре сократилась до 8,5%. Чтобы создать условия для ее устойчивого снижения в 2025 году, требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий.

Ранее сообщалось, что инфляция в Нижегородской области в сентябре снизилась до 7,9%.