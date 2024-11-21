Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Новые спортивные объекты Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 ноября 2024 16:21  [69] Инфляция в Нижегородской области снижается третий месяц подряд
29 ноября 2024 15:41  [339] Президент РФ подписал закон о налогообложении криптовалют
29 ноября 2024 13:37  [400] Нижегородская область поднялась на второе место Национального рейтинга состояния инвестклимата
28 ноября 2024 16:45  [480] Евгений Люлин: "Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным"
28 ноября 2024 15:33  [347] Биржевые цены на кофе достигли максимума с 1970-х годов
28 ноября 2024 11:28  [447] Предприятия Нижегородской области увеличили отгрузку на 18,7%
28 ноября 2024 09:01  [437] Законопроект о повышении размера страхового возмещения по вкладам внесут в Госдуму
28 ноября 2024 07:18  [422] Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год увеличили на 277,8 млн рублей
28 ноября 2024 07:02  [352] ЦБ РФ временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке
27 ноября 2024 17:46  [665] Нижегородские власти намерены найти внешнего инвестора для развития "Хохломской росписи"
Экономика

Инфляция в Нижегородской области снижается третий месяц подряд

30 ноября 2024 16:21  [69] Экономика

Инфляция в Нижегородской области снижается третий месяц подряд, сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

По итогам октября 2024 года данный показатель в регионе составил 7,6%. Это ниже общероссийского и окружного уровней.

Как и в целом по Приволжскому федеральному округу, снижению инфляции в области способствовало расширение предложения ряда товаров и услуг. Кроме того, отдельные товары, например, помидоры и бананы, год назад подорожали больше, чем в октябре этого года. Поэтому годовой прирост цен на них тоже уменьшился.

Годовая инфляция в октябре замедлилась в 8 из 14 регионов ПФО, больше всего — в Оренбургской области — на 0,9 п.п., до 7,6%. Самая низкая инфляция по-прежнему была в Мордовии — 7,4%. Ниже общероссийской инфляция была в 10 регионах округа.

Годовая инфляция в России в октябре сократилась до 8,5%. Чтобы создать условия для ее устойчивого снижения в 2025 году, требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий.  

Ранее сообщалось, что инфляция в Нижегородской области в сентябре снизилась до 7,9%.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфляция Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph