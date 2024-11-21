Соревнования добровольных пожарных дружин прошли на АПЗ Общество

Впервые после четырехлетнего перерыва соревнования добровольных пожарных дружин прошли на Арзамасском приборостроительном заводе.

На торжественное построение вышли пять команд из цехов №№44, 49, 56, 65 и ОКСГП. Участников приветствовали генеральный директор АПЗ Андрей Капустин и начальник ПСЧ-44 Харис Шаипкин.

"АПЗ растет, развивается, и в этих условиях важно не только обеспечивать пожарную безопасность предприятия, но и в целом оперативно и профессионально реагировать на различные чрезвычайные ситуации. Мы будем расширять эти соревнования, чтобы как можно больше команд участвовали и демонстрировали свои практические навыки", - сказал гендиректор АПЗ.

"Члены добровольных пожарных дружин – наши первые помощники. От вас зависит начальная стадия тушения пожара: чем быстрее будут предприняты меры для его устранения, тем меньше будут потери", - добавил начальник ПСЧ-44.

Возродить практику проведения соревнований заводских ДПД помог Молодежный совет АПЗ, к которому обратилось руководство ПСЧ-44 и заводского отдела ГОиЧС. Четыре этапа соревнований напоминали работу огнеборцев на пожаре. Первый бежит 80 метров; второй с рукавами пробегает по бревну к разветвлению, прокладывает рукавную линию; третий преодолевает двухметровый забор; четвертый приводит в действие огнетушитель, тушит противень с горящей жидкостью и бежит к финишу.

Все заводские команды действовали оперативно, слаженно и четко. Победители и призеры соревнований награждены грамотами и денежными призами в размере 10000, 8000 и 5000 рублей соответственно занятому месту.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Александр Барыкин