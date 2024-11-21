Уровень заболеваемости микоплазменной пневмонией в России резко вырос Общество

В России зафиксирован значительный рост заболевших микоплазменной пневмонией, сообщает телеканал "360".

Так, в октябре-декабре прошлого года микоплазменную пневмонию выявляли только у 4,9% пациентов, а в этом году в октябре-ноябре показатель составил уже 19,6%.

Пульмонологи предупредили, что чаще всего заболевают дети, лица с обструктивными заболеваниями дыхательных путей и люди с ослабленным иммунитетом. Болезнь может протекать без выраженных симптомов, из-за чего заразившиеся не изолируются и подвергают опасности окружающих.

В Роспотребнадзоре напомнили, что микоплазменная пневмония – это инфекционное заболевание, характерное для осенне-зимнего сезона. Один из наиболее распространенных путей передачи инфекции – воздушно-капельный. Инкубационный период микоплазменной пневмонии длится от 3 до 14 дней, в некоторых случаях — до 3 недель.

Среди мер профилактики специалисты называют качественную влажную уборку помещений; правила личной гигиены; недопущение переохлаждения организма. Также следует избегать тесного и продолжительного контакта с человеком, который имеет симптомы простудного заболевания.