Шесть человек пострадали в ДТП недалеко от Ждановского вечером 1 декабря Происшествия

Вечером 1 декабря на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Согласно информации, авария случилась в районе посёлка Ждановский около 18:55. Автомобиль Omoda C5 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Duster, который после этого выбил с дороги в кювет "Ладу Гранту".

Как указали в ГАИ, 39-летний виновник аварии был пьян. В его машине находились две 13-летние девочки, которым понадобилась помощь медиков: одна получила ушибы ушибами, а вторая сломала руку. Взрослая пассажирка иномарки после осмотра врачами была отпущена.

51-летний водитель "Гранты"съехавшей с дороги, и его пассажирка отделались ушибами грудных клеток

Менее всего повезло водителю "Дастера: его госпитализировали с сочетанной трамвой.

Напомним, ночью 1 декабря смертельная авария произошла в Зелёном городе: семеро подростков набились в каршеринговый автомобиль, который улетел в кювет. За рулём находился пьяный несовершеннолетний водитель. 15-летний юноша погиб, в больницу доставлены 4 девушки в возрасте от 14 до 17 лет, и два молодых человека 16 и 19 лет.