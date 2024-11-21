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Бизнес

Новую модель Lada Aura начали продавать в России

02 декабря 2024 11:18  [3] Бизнес

Фото: lada.ru

Новую модель "АвтоВАЗа" Lada Aura начали продавать в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в конце ноября первые автомобили поступили к дилерам в Москву и Санкт-Петербург. Затем новинка появится и в других регионах РФ: Краснодарский край, Крым, Татарстан, Нижегородская, Вологодская области и др.

В компании подчеркнули, что с 30 ноября 2024 года заказать бизнес-седан можно будет в любом официальном дилерском центре LADA.

В течение декабря 2024 года "АвтоВАЗ" планирует увеличить производство Aura до 76 автомобилей в день/

Отмечается, что рекомендованная розничная цена "Ауры" стартует от 2,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" запустит производство российского электромобиля e-Largus.

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Теги:
Автомобили
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