Новую модель Lada Aura начали продавать в России

Фото:
Новую модель "АвтоВАЗа" Lada Aura начали продавать в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, в конце ноября первые автомобили поступили к дилерам в Москву и Санкт-Петербург. Затем новинка появится и в других регионах РФ: Краснодарский край, Крым, Татарстан, Нижегородская, Вологодская области и др.
В компании подчеркнули, что с 30 ноября 2024 года заказать бизнес-седан можно будет в любом официальном дилерском центре LADA.
В течение декабря 2024 года "АвтоВАЗ" планирует увеличить производство Aura до 76 автомобилей в день/
Отмечается, что рекомендованная розничная цена "Ауры" стартует от 2,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" запустит производство российского электромобиля e-Largus.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+