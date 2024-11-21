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Происшествия

Руководителя нижегородского ООО "Прано Групп" подозревают в крупном мошенничестве

02 декабря 2024 15:36  [82] Происшествия

УФСБ по Нижегородской области пресечена противоправная деятельность руководства ООО "Прано Групп", подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2023 году между Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и ООО "Прано Групп" было заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение или возмещение части затрат на реализацию проектов создания, развития и модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности.

Однако затем руководство организации предоставило в министерство фиктивные договоры о покупке оборудования для производства сжатого воздуха на средства, полученные в виде субсидии на сумму более 209 млн рублей. 

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). Руководителю организации решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на выявление пособников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудница нижегородского банка осуждена за хищение 25 млн рублей.

 

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Теги:
Мошенничество ФСБ
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