Экс-сотрудница нижегородского банка осуждена за хищение 25 млн рублей Происшествия

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшей сотруднице банка и ее знакомому за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что с 2018 по 2022 год сотрудница одного из банков вместе со своим знакомым проводили фиктивные валютно-обменные операции по покупке иностранной валюты без ведома и согласия клиентов банка, используя его персональные данные.

При этом фактически клиент не совершал покупку валюты, в кассу офиса банка для совершения валютно-обменных операций деньги не поступали.

Сотрудница банка занималась переводом денег и оформлением соответствующих документов по фиктивным сделкам. Похищенные деньги она переводила на счета своего знакомого, после чего они расходовали их по своему усмотрению.

В общей сложности подсудимые похитили более 25,5 млн рублей.

На них завели уголовные дела за мошенничество и присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд приговорил бывшую сотрудницу банка к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее соучастник отделался пятью годами заключения.

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