Студенческий хакатон GORKYCODE в Нижнем Новгороде станет регулярным Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Студенческий хакатон GORKYCODE станет регулярным. Такое заявление сделал глава города Юрий Шалабаев на церемонии подведения итогов перового студенческого хакатона, который организовали администрация Нижнего Новгорода и Аналитический центр города.

В финальную часть хакатона из 60 заявленных отобрали 18 команд. В программе соревнования были представлены 12 треков - направлений: контроль городской инфраструктуры, реестры и управление на основе данных, экология, спорт в городе, управление коммунальной техникой и др. Участники разрабатывали собственные приложения и сервисы.

"Был по-хорошему удивлен и впечатлен теми проектами, которые представили студенты. Это приложения и продукты, которые в той или иной степени можно интегрировать в нашу экосистему цифровых сервисов "Лобачевский". Учитывая итоги, принял решение сделать хакатон регулярным, и подумать по поводу его проведения уже летом. Директор городского департамента цифровой трансформации Марат Фатхуллин с коллегами из аналитического центра уже начали над этим работать", - сказал мэр.

Победителем первого студенческого хакатона GORKYCODE стала команда Высшей школы экономики. Студенты представили проект внедрения голосового помощника на основе искусственного интеллекта в городское приложение "Мой Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали победителями и призерами Международного хакатона по ИИ.