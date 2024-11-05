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Общество

Нижегородцы стали победителями и призерами Международного хакатона по ИИ

12 ноября 2024 10:34  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Восемь нижегородцев стали победителями и призерами Международного хакатона проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, хакатон прошел в Калининграде в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Соорганизаторами международного хакатона выступили Минцифры Калининградской области и АНО "Цифровое развитие". Организатором проекта является министерство экономического развития РФ. Оператором конкурса выступает АНО "Россия – страна возможностей".

В хакатоне принимали участие представители 74 регионов России и 9 иностранных государств: Бразилии, Белоруссии, Германии, Эстонии, Киргизии, Казахстана, Польши, Узбекистана, Туркменистана. По итогам соревнований 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 млн рублей.

Участники искали решения по десяти кейсам. Предприятие машиностроительного дивизиона "Росатома" "Петрозаводскмаш" предложило кейс "Интеллектуальная система распознавания маркировки", который предполагал разработку решений, позволяющих распознавать маркировку на изделиях с различной металлической поверхностью. Нижегородская команда "inNINO" в состав которой вошли Константин Корнев, Андрей Дмитриев, Илья Дмитриев, Денис Жарков, Иван Ярцев, заняла первое место.

В кейсе "Детектирование нарушений правил дорожного движения" от Центра управления автотранспортом – структурного подразделения ОАО "РЖД" - второе место заняла команда "Крутые бобры" и ее участники-нижегородцы Андрей Савельев, Илья Скворцов, Ульяна Герасимова.

За первое место участники получат 500 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей.

По словам заместителя губернатора Егора Полякова, Нижегородская область вошла в топ-5 субъектов России по количеству участников хакатона после Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Проект "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" преследует цель создать системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, которые хотят создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, а также формирование и развитие ИИ-сообщества.

Ранее сообщалось, что почти 20 нижегородцев стали призёрами окружного хакатона "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект".

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Теги:
IT Хакатон
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