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Проект строительства причалов разрабатывают в Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.
Как пояснил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев, в регионе намерены реализовать программу строительства причалов.
Кроме того, в регионе запланировано создание новой стратегии для судоходных компаний, судовладельцев и предприятий.
Ранее сообщалось, что "Валдаи" запустят по трем направлениям из Нижнего Новгорода в навигацию 2025 года.
Также сообщалось, что "Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.
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