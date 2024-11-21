Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Новые спортивные объекты Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2024 17:24  [30] Подрядчика оштрафовали за срыв учебного процесса в городецкой школе
02 декабря 2024 16:57  [58] Глеб Никитин: "В этом году в программе проекта "Уроки с путешествием" уделим особое внимание предстоящему 80-летию Великой Победы"
02 декабря 2024 16:39  [94] Студенческий хакатон GORKYCODE в Нижнем Новгороде станет регулярным
02 декабря 2024 16:02  [127] Проект строительства причалов разрабатывают в Нижегородской области
02 декабря 2024 14:59  [147] Россиянам доступны более 45 международных авианаправлений
02 декабря 2024 14:50  [134] Реализацию проекта "Российское село" обсудили в Штабе общественной поддержки
02 декабря 2024 14:38  [221] Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 3, 6 и 8 декабря
02 декабря 2024 13:57  [166] Капремонт завершили в терапевтическом отделении Большеболдинской ЦРБ
02 декабря 2024 13:15  [172] Традиционная предновогодняя акция "Ёлочка, живи!" началась в Нижегородской области
02 декабря 2024 12:08  [214] Новый мурал в честь участника СВО Ильи Абрамова открыли в Нижнем Новгороде
Общество

Проект строительства причалов разрабатывают в Нижегородской области

02 декабря 2024 16:02  [127] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Проект строительства причалов разрабатывают в Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.

Как пояснил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев, в регионе намерены реализовать программу строительства причалов.

Кроме того, в регионе запланировано создание новой стратегии для судоходных компаний, судовладельцев и предприятий.

Ранее сообщалось, что "Валдаи" запустят по трем направлениям из Нижнего Новгорода в навигацию 2025 года.

Также сообщалось, что "Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рустам Досаев Судостроение Судоходство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph