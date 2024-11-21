Проект строительства причалов разрабатывают в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Проект строительства причалов разрабатывают в Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.

Как пояснил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев, в регионе намерены реализовать программу строительства причалов.

Кроме того, в регионе запланировано создание новой стратегии для судоходных компаний, судовладельцев и предприятий.

Ранее сообщалось, что "Валдаи" запустят по трем направлениям из Нижнего Новгорода в навигацию 2025 года.

Также сообщалось, что "Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.