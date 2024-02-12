IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2024 12:13  [65] Энергетики Эн+ поздравили нижегородок с Международным женским днем
07 марта 2024 12:09  [73] "Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
07 марта 2024 11:55  [105] "Национальная Лотерея" разыскивает нижегородца, выигравшего новогодний миллион
07 марта 2024 11:26  [123] Прокуратура закрыла частный пансионат в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии
07 марта 2024 11:06  [131] Директор Российского военно-исторического общества встретился с нижегородскими студентами
07 марта 2024 10:41  [141] Ещё три населённых пункта газифицировали в Богородском районе
07 марта 2024 10:11  [157] Глеб Никитин рассказал на ВФМ о перспективах молодёжи в Нижегородской области
07 марта 2024 10:00  [142] Репродуктивное здоровье: как помочь подростку стать интеллектуально взрослым
07 марта 2024 09:28  [194] Академический хор НГЛУ им. Добролюбова исполнил гимн РФ на закрытии ВФМ-2024
07 марта 2024 09:15  [169] Нижегородские судебные приставы поздравили военных медиков с Международным женским днем
Общество

"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году

07 марта 2024 12:09  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Суда на подводных крыльях "Метеор 120 Р" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году. Об этом рассказал глава местного самоуправления Владимир Кочетков в ходе прямой линии в соцсети Вконтакте 6 марта.

Речной причал на Оке планируется построить рядом с набережной в поселке Шиморское.

"Договоренность о запуске "Метеоров" достигнута с главой региона Глебом Никитиным", - пояснил Кочетков.

Помимо "Метеоров" у пристани смогут останавливаться и транзитные теплоходы.

Напомним, первый "Метеор120 Р" был спущен на воду в августе 2023 года в Чкаловске. Первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
суда Судоходство
Поделиться:
Новости по теме
01 июня 2023 10:14  [1381] Еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph