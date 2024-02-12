"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Суда на подводных крыльях "Метеор 120 Р" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году. Об этом рассказал глава местного самоуправления Владимир Кочетков в ходе прямой линии в соцсети Вконтакте 6 марта.

Речной причал на Оке планируется построить рядом с набережной в поселке Шиморское.

"Договоренность о запуске "Метеоров" достигнута с главой региона Глебом Никитиным", - пояснил Кочетков.

Помимо "Метеоров" у пристани смогут останавливаться и транзитные теплоходы.

Напомним, первый "Метеор120 Р" был спущен на воду в августе 2023 года в Чкаловске. Первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары.