"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году

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Суда на подводных крыльях "Метеор 120 Р" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году. Об этом рассказал глава местного самоуправления Владимир Кочетков в ходе прямой линии в соцсети Вконтакте 6 марта.
Речной причал на Оке планируется построить рядом с набережной в поселке Шиморское.
"Договоренность о запуске "Метеоров" достигнута с главой региона Глебом Никитиным", - пояснил Кочетков.
Помимо "Метеоров" у пристани смогут останавливаться и транзитные теплоходы.
Напомним, первый "Метеор120 Р" был спущен на воду в августе 2023 года в Чкаловске. Первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары.
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