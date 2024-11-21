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Общество

Подрядчика оштрафовали за срыв учебного процесса в городецкой школе

02 декабря 2024 17:24  [33] Общество

Подрядчика оштрафовали за срыв учебного процесса в школе в Городце Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что в июле 2024 года средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов заключила контракт на выполнение капремонта кровли здания. Его стоимость составила 2,5 млн рублей.

Через три дня подрядная организация отказалась от выполнения работ. Причем за прошедшие три дня подрядчик демонтировал часть кровли здания, что не было предусмотрено проектом. В результате часть помещений в школе подтопило, и образовательный процесс пришлось приостановить.

В связи с этим прокуратура завела административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (Оказание услуг для нужд заказчиков с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Подрядную организацию оштрафовали на 127 тысяч рублей.

Напомним, застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове.

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Теги:
капремонт Школы
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