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Экономика

Объем вложений в ПДС достиг 145 млрд рублей

02 декабря 2024 18:24  [95] Экономика

Объем вложений в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) достиг 145 млрд рублей

Как сообщает ТАСС, такие данные 2 декабря привел первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

Напомним, что по данным на 7 ноября 2024 года объем вложений в ПДС составлял порядка 103 млрд рублей, а участниками программы на тот момент времени уже стали более 2 млн россиян.

Ранее сообщалось, что глава Минфина рассказал о вариантах вложения средств. Напомним также, что сроки госсофинансирования программы долгосрочных сбережений увеличили до 10 лет. В 2024 году в России стартовала новая программа долгосрочных сбережений.

 

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Теги:
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