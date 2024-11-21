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Общество

Памятник Валерию Чкалову открыли в Москве

02 декабря 2024 19:40  [79] Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Москве 2 декабря в парке Ходынское поле, состоялась церемония открытия памятника легендарному летчику, уроженцу Нижегородской области Валерию Чкалову. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, министр транспорта РФ Роман Старовойт, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, министр Правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, потомки летчика – дочь Ольга Чкалова и внук Игорь Чкалов, а также представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. 

Ходынское поле – знаковое место в истории отечественной авиации: именно здесь 17 июня 1910 года был открыт Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе – первый московский аэродром для проведения испытаний самолетов, отсюда совершались первые международные почтово-пассажирские авиаперелеты и первые внутренние пассажирские рейсы "Москва – Нижний Новгород".

"Символично, что это торжественное событие проходит в преддверии Дня Героев Отечества. Памятник напоминает нам о подвигах лётчика, о его упорстве, смелости, решительности и безграничной любви к небу. Эти качества – часть русского характера, они доказывают, что человек способен на великие дела, может преодолеть любые трудности и что его мечта обязательно сбудется. Наша общая задача – сохранить историческую память и правду о доблестных подвигах героев, воспитать у молодежи гордость за страну и готовность к служению Родине. Уверен, этот монумент станет местом притяжения молодежи и будущих лётчиков, он будет вдохновлять молодых патриотов на новые свершения в интересах защиты нашего государства", – сказал Игорь Комаров.

Открытие памятника стало одним из самых ярких событий программы празднования 120-летия со дня рождения В.П. Чкалова. 

"Именно такие герои, как Валерий Павлович Чкалов, ковали победу и успех нашей страны. Сегодняшнее юное поколение, глядя на этот замечательный памятник, видит, как твердо наш герой стоит на ногах и смело смотрит вперед, в будущее, но при этом его правая рука сжата в кулак. Потому что он уверен в победе, которая сегодня для нас особенно важна, когда наши ребята с оружием в руках отстаивают завоевания таких героев Отечества, как Чкалов. Хочу искренне поблагодарить всех нижегородцев, губернатора Глеба Сергеевича Никитина, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и скульптора Салавата Щербакова за инициативу по воссозданию исторической памяти", – отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что идея создания памятника возникла еще в конце 30-х годов XX века, затем к ней вернулись в 2001 году, но по разным причинам реализация откладывалась: "Только в этом году по инициативе Нижегородской области, семьи Валерия Павловича и при поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина удалось установить этот памятник. Не могу не упомянуть и о роли в этом проекте руководителя Нижегородского землячества Виктора Карпочева. Только подвижничеством таких людей, как Виктор Александрович, в конечном итоге идея была осуществлена. Ходынское поле навсегда останется "колыбелью" отечественной авиации, а Валерий Чкалов – её символом и примером для будущих поколений. В то время как в соседних странах разрушают советские памятники и переписывают заново историю, мы её стараемся сохранить, прекрасно зная и понимая, что у страны без исторической памяти нет будущего!".

Бронзовый памятник состоит из двух частей: фигуры летчика, готовящегося к полету, и постамента в форме полусферы – крыла, на котором изображена часть карты СССР со схемой трансполярного перелета под командованием В.П. Чкалова в 1937 году. Процесс создания монумента, по словам его автора скульптора, Народного художника России Салавата Щербакова, занял около полутора лет.

"Проект важен для многих поколений в нашей стране, ведь такие люди, как Чкалов, – это символы ХХ века. При создании монумента мы опирались на портрет, сделанный его другом скульптором Менделевичем в 30-е годы прошлого столетия. То есть этот образ – как бы из той эпохи, он отражает суть таких героев, привязан к своему времени", – отметил скульптор.

Воспоминаниями об отце поделилась дочь легендарного летчика Ольга Валерьевна Чкалова: "Место, где стоит памятник, замечательно тем, что здесь, на этом центральном аэродроме, прекрасные летчики испытывали новую технику. Здесь когда-то летал знаменитый Нестеров, тоже нижегородец. Может быть, именно на этом аэродроме у отца родилась цель: "Если быть, то быть первым!". И он упорно шел к этому, много работал, чтобы осуществить свою мечту. И именно отсюда отец ушел в свой последний полет. Спасибо всем, кто принял участие в сооружении памятника!". 

"В этом монументе мы хотели отразить Валерия Павловича не как легенду, а как человека, который любил то, чем он занимается, то, к чему он стремился, в чем преуспел и благодаря чему навсегда остался в отечественной и мировой истории", – добавил правнук летчика Игорь Чкалов.

В рамках празднования 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова в течение всего года в разных городах России проходят памятные мероприятия. В день открытия памятника на Ходынском поле был презентован проект мобильной выставки "Жизнь в полете. 120 лет" – это передвижные витрины с экспонатами разных этапов жизни знаменитого авиатора. По словам Игоря Чкалова, выставка побывает во многих регионах России, в том числе в Нижегородской области. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

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Теги:
Игорь Комаров Памятники
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