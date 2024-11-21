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Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год рассмотрят на публичных слушаниях 3 декабря

03 декабря 2024 07:15  [35] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

3 декабря 2024 года в 14.00 в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоятся публичные слушания с использованием системы видеоконференцсвязи по обсуждению проекта решения городской Думы "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов". 

Трансляция слушаний будет вестись в интернете по ссылке https://нижнийновгород.рф/structure/Publichnye-slushaniya.

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих проводится до 11:00 3 декабря по ссылке: https://clck.ru/3EfiaV) или посредством QR-кода: 

После прохождения процедуры регистрации участникам слушаний не позднее чем за один час до начала публичных слушаний будет направлена ссылка на участие в публичных слушаниях с использованием системы видеоконференцсвязи на адрес электронной почты, указанный при регистрации в качестве участника слушаний.

Вопросы, замечания, предложения и рекомендации по проекту решения направляются до 23:59 3 декабря 2024 года включительно в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 213, по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru и на официальном сайте администрацииНижнего Новгорода (https://нижнийновгород.рф) с использованием сервиса "Интернет-приемная", Платформы обратной связи (pos.gosuslugi.ru).

Напомним, проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов" официально опубликован в газете "День города. Нижний Новгород" № 103 (2080) от 15.11.2024 и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по ссылке: https://admgor.nnov.ru/structure/Publichnye-slushaniya.

Информационный сборник "Бюджет для граждан" "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" размещен по адресу: http://budgetnn.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/broshyury-budzhet-dlya-grazhdan.

Ранее сообщалось, что в Городскую думу был внесен проект муниципального бюджета на 2025 год. Его глава города Юрий Шалабаев охарактеризовал как "бюджет развития".

Главное отличие бюджета-2025 от бюджетов предыдущих периодов – значительный рост расходов по таким ключевым направлениям, как благоустройство, дорожное хозяйство и расселение нижегородцев из ветхого и аварийного жилья. Основную долю расходов (около 60%) продолжит составлять социальная сфера. По словам главы города, эти средства пойдут на индексацию зарплат бюджетникам, капитальный и текущий ремонт школ и детсадов, их антитеррористическую защищённость, модернизацию пищеблоков и т.д..

В перспективы 2025 года также вошли реконструкция системы городского освещения и ремонт коммунальных сетей, которые из городского бюджета пока предварительно получат на 700 млн рублей больше, чем в текущем году. Также запланирована реализация знаковых для Нижнего Новгорода объектов: восстановление Триумфальной арки, реконструкция ДК "Орджоникидзе", приведение в порядок парков – Автозаводского и имени 1 Мая.

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Теги:
Бюджет Публичные слушания
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