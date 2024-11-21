Завод по производству газировки, овощехранилище и глэмпинг построят на севере области Экономика

На территории северных округов региона будут реализованы три инвестиционных проекта с объёмом вложений более 800 млн рублей. Их поддержкой займётся Корпорация развития Нижегородской области. Соответствующие соглашения уже подписаны, сообщили в пресс-службе облправительства.

Как подчеркнул замгубернатора Андрей Саносян, поддержка новых инвестпроектов является одним из приоритетов для региона, поскольку благодаря им создаются новые рабочие места и растут экономические показатели, что особенно актуально для отдалённых муниципалитетов.

Так, агрокомплекс "Ветлуга" инвестирует 508 млн рублей в модернизацию овощехранилища в Краснобаковском муниципальном округе. Это позволит увеличить срок годности овощей и ягод и минимизировать потери при первичной переработке продукции.

ООО "Богородское", специализирующееся на производстве безалкогольных напитков, намерено инвестировать около 250 млн рублей в строительство нового завода по производству питьевой воды и газировки в Воскресенском округе.

ИП Козлов Олег Владимирович планирует построить на территории Варнавинского округа глэмпинг из 15 модульных домов. Объём инвестиций в данный проект составляет 92 млн рублей.

Напомним, на данный момент на сопровождении территориальных управляющих Корпорации развития находится 210 инвестпроектов практически во всех муниципалитетах региона с общим объемом инвестиций свыше 140 млрд рублей, планируется создать почти 23 тысячи рабочих мест.

"Инвесторы не боятся реализовывать свои проекты вдали от областного центра, что позволяет развивать экономику региона в целом и каждого отдельного округа в частности. Мы же окажем им всю необходимую поддержку для успешного запуска новых предприятий в запланированные сроки", – прокомментировал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.