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Политика

Юрий Ильин перешёл с должности замгубернатора региона в руководство NtechLab

03 декабря 2024 10:10  [40] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин освободил свою должность 2 декабря, сообщили в пресс-службе облправительства. Он курировал деятельность Управления делами и аппарата правительства, направления кадровой политики, международных и региональных связей.

Согласно информации, это связано с переходом на работу в российскую компанию NtechLab, где Ильин занял пост директора по федеральным проектам.

По словам губернатора нижегородской области Глеба Никитина, Юрий Ильин участвовал в запуске важных для региона проектов, разработал и запустил кадровую стратегию.

"Проектами "КУПНО СТАРТ" сейчас заинтересованы коллеги из других регионов. В любой работе Юрий проявлял себя как эффективный менеджер. Умение заинтересовать проектом, грамотно его презентовать, гибко выстраивать взаимодействие с разными партнёрами – уверен, эти качества ему пригодятся и на новом месте", - прокомментировал назначение своего экс-зама Никитин.

СПРАВКА:

Компания NtechLab - мировой лидер в разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, многократный победитель международных конкурсов (в частности, престижного Face Recognition VendorTest NIST). Компания является технологическим партнёром Ростеха. Разработанные её специалистами решения для умных городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер используются как в структурах корпорации и иных крупных российских компаниях, так и в дружественных странах и регионах РФ.

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