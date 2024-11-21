Новые микрорайоны построены в Нижегородской области благодаря программе "Стимул" Экономика

Новые микрорайоны построены в Нижегородской области благодаря программе "Стимул".

По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, программа "Стимул" реализуется в России с 2018 года. В настоящее время она входит в национальный проект "Жилье и городская среда".

"Развитая, качественная инфраструктура – ключевой фактор для комфортной жизни российских граждан. Программа "Стимул" способствует созданию детских садов, школ, медицинских учреждений, дорог, а также объектов ЖКХ в новых районах, что ускоряет строительство жилья. С 2018 года по этой программе ввели более 760 объектов инфраструктуры, а также провели более 160 мероприятий по техприсоединению. Это, в свою очередь, способствовало вводу более 56,4 млн кв. м жилья", — сказал Марат Хуснуллин.

Он также напомнил, что благодаря программе "Стимул" в этом году в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде были открыты новые современные школы, ставшие местом обучения для 2425 жителей.

В Нижегородской области в 2024 году уже отмечено увеличение объемов ввода жилья по нацпроекту.

Ранее сообщалось, что школа в ЖК "Анкудиновский парк" в Кстовском районе Нижегородской области была построена по программе "Стимул".