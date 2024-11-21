Нижегородские предприятия могут принять участие в акции "Елка желаний. Мой бизнес помогает-52" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Стартовал прием заявок для участия в акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает-52".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие пройдет в технопарке "Анкудиновка" 18 декабря.

На новогодней елке в областном центре "Мой бизнес" разместят шары Всероссийской акции "Елка желаний". Каждый шар – это мечта ребенка, которую смогут исполнить представители бизнес-сообщества Нижегородской области.

По словам главы регионального Минпромторга Максима Черкасова, в прошлом году промышленники и предприниматели исполнили мечты 48 ребят из Нижегородской области. Это почти в два раза больше, чем в первый год проведения акции. Участники акции подарили детям велосипеды, батуты, синтезаторы, игрушечные железные дороги, электрогитары, смарт-пианино, вратарскую ловушку, детский электромотоцикл, зимний комплект одежды, игровой руль, конструктор, коньки и многое другое.

Акция предусматривает три вида желаний — материальные, нематериальные или подарок-сюрприз. Материальные представляют собой развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду и костюмы. В качестве нематериальных можно подарить ребенку возможность попробовать себя в профессии, поездку или путешествие, встречу с известным человеком. В рамках акции также принимаются заявки на подарки-сюрпризы, где исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений, интересов и хобби.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 11 декабря подать заявку. Сделать это можно на портале мойбизнес52.рф.

Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" проводит российское движение детей и молодежи "Движение Первых". Благодаря акции исполняются желания ребят с ограниченными возможностями здоровья, сирот или детей из малообеспеченных семей. В Нижегородской области во Всероссийском проекте также участвуют представители структурных подразделений правительства Нижегородской области, федеральных органов власти, Законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что около 40 воспитанников детского дома №3 Нижнего Новгорода получили подарки в рамках акции "Ёлка желаний"