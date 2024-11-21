ОМК и "ОМК-Участие" награждены Премией Russian Сreative Аwards за многолетнее развитие "Выкса-фестиваля" Бизнес

Фото: "ОМК-Участие"

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" и ОМК получили награду ежегодной Российской национальной Премии Russian Сreative Аwards в номинации "Новые формы" за многолетнее развитие "Выкса-фестиваля".

Итоги премии, которая охватывает все секторы креативной индустрии, подвели 29 ноября в концертном зале "Зарядье" в Москве. Награду в форме зеркального зерна получила председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие", основательница "Выкса-фестиваля" Ирина Седых.

"Спасибо жюри, которое выбрало наш проект. Думаю, такие "зернышки" помогут не только Москве, но и региональным городам стать городами, в которых хочется жить. Именно на это работает наш фестиваль и наша дружная команда, которая из года в год придумывает много интересного для жителей-участников "Выкса-фестиваля". Обязательно приезжайте к нам в Выксу, будем вас ждать", – сказала Ирина Седых, принимая приз из рук президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

"Выкса-фестиваль" – большое ежегодное событие, соединяющее достижения актуальной культуры с жизнью современного российского города. Фонд "ОМК-Участие" и Объединенная металлургическая компания проводят "Выкса-фестиваль" с 2011 года по инициативе Ирины Седых. Программа фестиваля состоит из разных направлений: театр, музыка, современное искусство, стрит- и паблик-арт. Каждое из них вплетается в городское пространство и вовлекает в себя жителей города. Важная особенность состоит в том, что выксунцы становятся не только зрителями, но и участниками, героями фестиваля. Еще одна отличительная черта "Выкса-фестиваля" – уникальные, единственные в своем роде события, которые придуманы и сделаны специально для Выксы: неожиданные коллаборации, мировые премьеры, произведения и перформансы, вписанные в ткань города.

За время работы фестиваля в Выксе его участники создали более 100 стрит-арт работ, паблик-арт объектов и объектов городского дизайна. В городе запустили программу промышленного туризма и открыли арт-резиденцию. Фестиваль меняет к лучшему повседневную жизнь выксунцев, насыщает культурный ландшафт города, способствует устойчивому и долгосрочному развитию города, жителей, их бизнесов. Возможно, это единственный в России пример глобального культурного проекта, развивающего сразу целый город.В 2024 году "Выкса-фестиваль" прошел с 12 по 14 июля. Тему "Вы откуда и куда?" – предложил журналист и медиаменеджер Юрий Сапрыкин: фестивальные события этого года связали с историями Выксы и ее жителей, чтобы лучше понять прошлое и настоящее города и наметить пути движения в будущее. За три дня в Выксе прошло более 30 фестивальных событий, которые посетило свыше 35 тысяч человек.