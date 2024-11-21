Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
03 декабря 2024 17:15  [105] Глеб Никитин: "Нижегородское землячество станет важной площадкой для объединения земляков, поддержки их инициатив"
03 декабря 2024 10:10  [273] Юрий Ильин перешёл с должности замгубернатора региона в руководство NtechLab
02 декабря 2024 12:59  [322] Иван Носков рассказал о своих задачах на посту главы Самары
01 декабря 2024 14:05  [573] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главы МСУ Тонкинского округа Александра Баева
30 ноября 2024 18:02  [133] Встреча депутатов регионального парламента V и VI созывов прошла в нижегородском Заксобрании
29 ноября 2024 19:06  [1219] Эксперт-мониторинг событий с 22 по 29 ноября 2024 года от АНО "Минин-центр"
29 ноября 2024 08:57  [605] Почётный знак "За безупречную службу в Нижегородской области" учредили в регионе
28 ноября 2024 12:46  [940] Юрий Станкевич обратил внимание на экономическую выгоду слияния Кстова и Нижнего Новгорода
27 ноября 2024 18:33  [668] Первые пять округов Нижегородской области получили оценки по итогам исполнения нацпроектов в 2024 году
27 ноября 2024 15:40  [545] Депутаты рассмотрели инициативу об объединении Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным округом
Политика

Глеб Никитин: "Нижегородское землячество станет важной площадкой для объединения земляков, поддержки их инициатив"

03 декабря 2024 17:15  [105] Политика

Фото: Нижегородская епархия

В Москве 2 декабря прошло заседание наблюдательного совета АНО "Нижегородское землячество". В нем приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сенаторы Российской Федерации Александр Вайнберг, Ольга Щетинина и Любовь Глебова, депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, генеральный директор АНО "Нижегородское землячество", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В ходе заседания обсуждались планы по развитию Нижегородского землячества.

"Землячество, объединяющее граждан, даёт возможность проявить себя тем, кто стремится помочь своему региону. Это и отличная площадка для представления области в столице страны. История, краеведение, природоохранные, просветительские, культурные и туристические программы, социальная поддержка земляков — вот далеко не полный список дел землячества. Считаю, что нижегородское землячество может стать действенной экспертной площадкой для анализа идей и проектов экономического, социального и культурного развития. С учетом большого интеллектуального и профессионального багажа участников, землячество способно быть эффективной площадкой для  экспертизы самого высокого уровня. Уверен, что идеи, которым даст старт Нижегородское землячество, принесут пользу Приволжью и всей России", - считает Игорь Комаров.

В ходе своего выступления Глеб Никитин отметил, что первая организация, объединяющая выходцев из Нижегородской области в Москве, – "Нижегородское землячество в столице" - была создана в 1991 году. Более 30 лет председателем организации являлся известный нижегородский общественный и политический деятель Виктор Александрович Карпочев. Глава региона отметил, что АНО "Нижегородское землячество" будет продолжать и расширять традиции, заложенные Виктором Карпочевым, по объединению выходцев из Нижегородской области.

Землячество будет заниматься широким спектром задач и инициатив, направленных на сохранение исторической памяти о нижегородской земле, продвижение и развитие потенциала Нижегородской области. Как пример уже реализованных проектов по сохранению исторической памяти о земляках и продвижению туристического потенциала региона – установка памятника В.П. Чкалову в центре Москвы в парке Ходынское поле, запуск брендированных поездов метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, ежегодные памятные мероприятия, посвященные нашим великим землякам, систематическое проведение культурных мероприятий в "Доме Нижегородской области" в столице.

"Важной задачей является объединение потенциала нижегородцев, работающих в федеральных органах власти, государственных корпорациях и крупных компаниях, для создания сообщества единомышленников, продвигающих интересы региона. Здесь мы ставим задачу сделать так, чтобы люди, даже уехавшие из родного края, участвовали в различных проектах, способствующих развитию Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

Важной задачей должно стать объединение молодежи, уехавшей из Нижегородской области на обучение и работу в Москву, а также создание сообщества студентов-нижегородцев, обучающихся в образовательных учреждениях столицы, поддержание и вовлечение их в активную жизнь Нижегородской области, создание устойчивой связи с регионом в процессе их обучения. Кроме этого, важно создание возможностей для возвращения молодежи в регион после обучения и получения опыта работы в столице.

"Нижегородское землячество станет важной площадкой для объединения земляков, поддержки их инициатив, сохранения исторической памяти и культурного наследия Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин митрополит Георгий Сергей Кириенко
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph