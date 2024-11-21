Глеб Никитин: "Нижегородское землячество станет важной площадкой для объединения земляков, поддержки их инициатив" Политика

Фото: Нижегородская епархия

В Москве 2 декабря прошло заседание наблюдательного совета АНО "Нижегородское землячество". В нем приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сенаторы Российской Федерации Александр Вайнберг, Ольга Щетинина и Любовь Глебова, депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, генеральный директор АНО "Нижегородское землячество", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В ходе заседания обсуждались планы по развитию Нижегородского землячества.

"Землячество, объединяющее граждан, даёт возможность проявить себя тем, кто стремится помочь своему региону. Это и отличная площадка для представления области в столице страны. История, краеведение, природоохранные, просветительские, культурные и туристические программы, социальная поддержка земляков — вот далеко не полный список дел землячества. Считаю, что нижегородское землячество может стать действенной экспертной площадкой для анализа идей и проектов экономического, социального и культурного развития. С учетом большого интеллектуального и профессионального багажа участников, землячество способно быть эффективной площадкой для экспертизы самого высокого уровня. Уверен, что идеи, которым даст старт Нижегородское землячество, принесут пользу Приволжью и всей России", - считает Игорь Комаров.

В ходе своего выступления Глеб Никитин отметил, что первая организация, объединяющая выходцев из Нижегородской области в Москве, – "Нижегородское землячество в столице" - была создана в 1991 году. Более 30 лет председателем организации являлся известный нижегородский общественный и политический деятель Виктор Александрович Карпочев. Глава региона отметил, что АНО "Нижегородское землячество" будет продолжать и расширять традиции, заложенные Виктором Карпочевым, по объединению выходцев из Нижегородской области.

Землячество будет заниматься широким спектром задач и инициатив, направленных на сохранение исторической памяти о нижегородской земле, продвижение и развитие потенциала Нижегородской области. Как пример уже реализованных проектов по сохранению исторической памяти о земляках и продвижению туристического потенциала региона – установка памятника В.П. Чкалову в центре Москвы в парке Ходынское поле, запуск брендированных поездов метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, ежегодные памятные мероприятия, посвященные нашим великим землякам, систематическое проведение культурных мероприятий в "Доме Нижегородской области" в столице.

"Важной задачей является объединение потенциала нижегородцев, работающих в федеральных органах власти, государственных корпорациях и крупных компаниях, для создания сообщества единомышленников, продвигающих интересы региона. Здесь мы ставим задачу сделать так, чтобы люди, даже уехавшие из родного края, участвовали в различных проектах, способствующих развитию Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

Важной задачей должно стать объединение молодежи, уехавшей из Нижегородской области на обучение и работу в Москву, а также создание сообщества студентов-нижегородцев, обучающихся в образовательных учреждениях столицы, поддержание и вовлечение их в активную жизнь Нижегородской области, создание устойчивой связи с регионом в процессе их обучения. Кроме этого, важно создание возможностей для возвращения молодежи в регион после обучения и получения опыта работы в столице.

"Нижегородское землячество станет важной площадкой для объединения земляков, поддержки их инициатив, сохранения исторической памяти и культурного наследия Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.