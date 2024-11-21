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Общество

Нижегородцы в рамках всероссийской акции принесли в банки более 944 тысяч монет

04 декабря 2024 08:20  [157] Общество

Фото: ВВГУ Банка России

Всероссийская акция "Монетная неделя", которая проходила с 7 по 20 октября, позволила вернуть в оборот в Нижегородской области более 944 тысячи монет на общую сумму более 3,8 млн рублей. Такие меры позволяют сократить затраты на чеканку, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

По условиям "Монетной недели", граждане могли зачислить принесенную мелочь на банковский счёт или без комиссии обменять её на банкноты. В наибольшем количестве нижегородцы сдавали монеты номиналом 1 рубль и 10 рублей.

В В Волго-Вятском банке рассказали, как одна жительница Нижнего Новгорода в течение двух недель ежедневно приносила по две банки монет. Женщина пояснила, что это деньги из копилок её четырёх внучек, которые уже выросли и разъехались. Нижегородка разбирала копилки, сдавала монеты, а полученные суммы отправляла на карты внучкам.

Другой житель региона принёс в банк ведро с 10-реблёвыми монетами почти на 90 тысяч рублей.

Стоит отметить, что акция неизменно пользуется популярностью у граждан: так, в ходе предыдущей "Монетной недели" в мае 2024 года нижегородцы сдали в банки более 700,5 тысячи монет на 3,1 млн рублей.

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Теги:
Банк России Банки Деньги
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