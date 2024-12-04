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Бизнес

Завод "РУМО" посетила делегация из Республики Беларусь

04 декабря 2024 11:54  [133] Бизнес

В Нижнем Новгороде прошло заседание рабочей группы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам разработки и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения под руководством с российской стороны заместителя Министра промышленности и торговли России Василия Шпака. Участники мероприятия посетили завод "РУМО" для обмена опытом в сфере цифровой трансформации промышленности, изучения производственных процессов и обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества. 
 
Гостям были продемонстрированы производственные мощности и выпускаемая продукция АО "РУМО". Участники посетили цех механической обработки с обновленным парком оборудования, сварочно-заготовительный цех, сборочно-складской цех и участок испытательных установок для проведения испытаний газомотокомпрессоров, поршневых компрессоров и двигателей внутреннего сгорания на различных видах топлива. Вся продукция завода разрабатывается конструкторской службой, имеет зарегистрированные патенты и изготавливается из отечественных материалов и комплектующих, включая литье, поковки и электрокомпоненты. 
 
В рамках проведенного визита инженерные службы "РУМО" показали практическое применение программного обеспечения разработки "АСКОН" для проектирования и управления жизненным циклом сложных машиностроительных изделий, а именно: проектирование двигателя внутреннего сгорания 8ЧН22/28 с использованием системы трехмерного моделирования "КОМПАС-3D"; разработку и оформление конструкторской и проектной документации в автоматизированной системе "КОМПАС-График" на примере поршня двигателя; разработку и оформление технологической документации в системе "ВЕРТИКАЛЬ" на примере шатуна двигателя и коленчатого вала 20-цилинрового V-образного двигателя Д500; систему управления инженерными данными и жизненным циклом изделия "ЛОЦМАН:PLM" и системы управления нормативно-справочной информацией "ПОЛИНОМ:MDM".
 
На АО "РУМО" создана и эффективно действует единая информационная среда конструкторско-технологической подготовки производства и управления инженерными данными, что позволяет управлять ресурсами, сокращать сроки и снижать затраты на создание нового оборудования или модернизацию существующего, а также интегрировать полученные данные в информационную систему управления предприятием 1С: ERP.
 
Минпромторгом России ведется активная работа по выстраиванию двустороннего сотрудничества с Республикой Беларусь по вопросу цифровой трансформации отраслей промышленности. В рамках заседания рабочей группы обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность внедрения российского программного обеспечения на белорусские предприятия. Представители обеих стран подчеркнули важность обмена опытом и формирования эффективных каналов коммуникации для реализации совместных проектов.

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Теги:
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