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Экономика

Три нижегородские компании принимают участие в международной выставке "Здравоохранение"

04 декабря 2024 14:02  [43] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в 33-й Международной выставке "Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы" - "Здравоохранение - 2024" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поездку компаний на выставку организовал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Центр оплатил расходы, в частности, на разработку макета и на аренду выставочных площадей и мебели.

"Здравоохранение" – крупнейшая медицинская выставка в стране, которая проводится уже более 50 лет. Ежегодно площадку выставки посещает более 20 тысяч человек из разных стран. В этом году свои товары здесь представляют около 800 организаций, включая предприятия Китая, Турции и Беларуси. Нижегородцы представляют свои товары на международном уровне, а также проводят деловые переговоры с потенциальными партнерами", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Свою продукцию на выставке представили ООО "Мед-Кит" (оптовая торговля фармацевтической продукцией), ООО "НПП Микромонтаж" (производство медицинских инструментов и оборудования), ООО "Нижегородский областной Бароцентр" (производство облучающего и электротерапевтического оборудования).

С начала 2024 года эксперты Центра поддержки экспорта организовали участие 52 предприятий Нижегородской области в 17 выставках. По их итогам 47 региональных компаний заключили экспортные контракты на общую сумму более 6 млн долларов.

Напомним, более 40 нижегородских предприятий в 2023 году приняли участие в международных выставках на льготных условиях.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
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