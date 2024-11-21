Предприятия Нижегородской области увеличили отгрузку на 18,7% Экономика

Фото: "ОСС-Кант"

Промышленные предприятия в Нижегородской области отгрузили продукции на 1,9 трлн рублей за январь-октябрь 2024 года, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Индекс физического объема промышленных предприятий за 10 месяцев 2024 года составил 4,2%.

"Наиболее активно растет производство компьютеров, электронных и оптических изделий(+32,8%), автопром ( +22,5%), производство готовых металлических изделий (+18,8%), резиновых и пластмассовых изделий (+ 17,2%)", - рассказал Черкасов.

Кроме того, производство мебели выросло на 7,2%, а лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 5,1%.

Напомним, правительство Нижегородской области намерено найти внешнего инвестора для развития "Хохломской росписи".