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Политика

Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО

04 декабря 2024 16:31  [82] Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Нижнем Новгороде 4 декабря полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического развития субъектов федерации округа.

В числе основных тем – новый электоральный цикл и подготовка к предстоящему Единому дню голосования 2025 года. Полпред напомнил, что в ПФО планируется избрать глав трех регионов: Татарстана, Чувашии и Пермского края. Одновременно пройдут кампании по выборам депутатов представительных органов семи административных центров и массовые муниципальные выборы. Важно создать в регионах округа условия для легитимности и прозрачности предстоящих выборов, обеспечения общественно-политической стабильности.

В ходе совещания полпред уделил внимание и вопросам социально-экономического развития. Одной из важных задач в настоящее время является интеграция участников СВО в мирную жизнь, экономику и соцпроекты, оказание комплексной поддержки семьям военнослужащих.

На особом контроле аппарата полномочного представителя президента – реализация 14 национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Путиным. Особое внимание полпред обратил на реализацию нацпроектов "Образование" и "Здравоохранение". Игорь Комаров призвал глав регионов ПФО усилить контроль за их исполнением в установленные сроки. Также с 2025 года на личном контроле глав регионов будет находиться реализация пяти новых национальных проектов, о которых в послании Федеральному Собранию заявил глава государства. Это "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных" и "Молодежь России".

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024-2025 годов и реализации реформы ТКО в округе. Полномочный представитель президента РФ поручил главам регионов принять действенные меры по безаварийному прохождению сезона и устранению недочетов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В завершение совещания Игорь Комаров остановился на реализации окружных общественных проектов и акцентировал внимание на продолжении воспитательной работы с детьми и молодежью в рамках взаимодействия с "Движением первых", Росмолодежью, РСМ, российскими студотрядами и российским обществом "Знание". Полпред отметил, что в следующем году стартует новый проект ПФО для работающей молодежи, который предусматривает спортивные и интеллектуальные соревнования в рамках регионального и окружного этапов. Участниками станут работники предприятий реального сектора экономики.

Еще одним важным событием для Приволжского федерального округа Игорь Комаров назвал выход Перми в пятерку финалистов Всероссийского конкурса "Молодёжная столица России – 2025". Полпред отметил, что у столицы Прикамья как у крупного промышленного и молодежного центра есть все шансы на победу. В декабре пройдет финальное голосование, где жители России выберут победителя. "Молодёжная столица России–2025" будет определена в конце года по итогам всех конкурсных этапов. Игорь Комаров призвал губернаторов и их регионы поддержать Пермь в борьбе за это звание, дающее приоритетное право на проведение крупных федеральных конкурсов для молодежи всей России, развитие городской и туристической инфраструктуры, повышение рейтинга инвестиционной привлекательности региона.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя, в том числе меры поддержки военнослужащих, межнациональные отношения, реализация программы "Национальная система пространственных данных".

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Теги:
Игорь Комаров ПФО
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