Поврежденные вандалами макеты памятников восстанавливают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Рождественской восстанавливают макеты памятников, которые повредили вандалы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, у бронзовых миниатюр повреждены копии двух церквей – Иоанна Предтечи и Рождественской. Восстановлением макетов занимается скульптор Кирилл Шаронов. Полиция продолжает розыск нарушителей.

По словам и.о. директора МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" Олега Хромова, в прошлом году туристический поток в Нижний Новгород увеличился до 1,7 млн человек. В городе устанавливаются различные объекты туристической навигации, в том числе, макеты значимых исторических памятников с азбукой Брайля для людей с ограниченными возможностями по зрению, сейчас их 12.

"К сожалению, мы столкнулись со случаями вандализма, когда несознательные граждане их ломают, и мы утрачиваем некоторые элементы. Макеты мы восстанавливаем. Но это требует времени и дополнительных затрат", - сообщил Олег Хромов.

Напомним, ранее заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем телеграм-канале с сожалением рассказал о том, что вандалы отрывают кресты у бронзовых макетов храмов для слабовидящих.

Ранее сообщалось, что тактильные макеты 12 достопримечательностей установили в Нижнем Новгороде.