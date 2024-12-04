Около 134 тысяч "Карт болельщика" оформили нижегородцы к декабрю Спорт

Фото: Никита Духник

Более 133,7 тысяч "Карт болельщика" оформили нижегородцы и гости города к началу декабря.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, карта оформляется один раз и остается в личном кабинете портала gosuslugi.ru. Чтобы попасть на стадион пользователю достаточно отсканировать QR-код выбранного билета.

Подать заявку на оформление карты болельщика можно на портале "Госуслуги" и пройти процедуру регистрации в отделениях МФЦ Нижегородской области. Кроме того, оформить "Карту болельщика" можно с помощью биометрии или загранпаспорта полностью в формате онлайн. Для этого нужно установить официальное приложение "Госуслуги. Карта болельщика".

Напомним, что с 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги. Сервис позволяет сделать доступ на матчи удобным и безопасным.

Ранее сообщалось, что приложением "Госуслуги.Дом" пользуются более 130 тысяч нижегородцев.